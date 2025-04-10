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Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Действующие ипотечные программы в России планируется сохранить и расширить, но новых программ запускать не планируется. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как копить дать: ипотека с доступным первоначальным взносом ушла в прошлое
Теперь людям нужно собрать треть от стоимости жилья — для этого придется откладывать деньги в среднем три года

«В первую очередь это будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Независимо от того, какая ставка, человек всё равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра будет точно больше 1 трлн рублей при сегодняшней ключевой ставке. Поэтому первая и самая главная мера — это удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам. За счет этой меры хотим удержать ту планку для тех, кто уже получил кредиты», — сказал он.

Также он отметил, что планируется увеличить темпы ипотеки на новых территориях.

«Самое главное сегодня — создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что это жилье будет достроено. Соответственно, необходимо поддержать и застройщиков, чтобы они все-таки ввели это жилье, так как сегодня у них растет стоимость кредитных ресурсов и появляются риски недостройки домов. Рассматриваем и другие стимулирующие меры, например, рассрочку от застройщиков. Если они хотят ее дать сегодня по уже введенным домам, по проданным квартирам, прорабатываем меры, чтобы они были защищены. Также рассматриваем различные вопросы налоговых послаблений», — сказал вице-премьер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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