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Школьники из Тюмени сделали перчатку для определения предвестников приступов эпилепсии

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Фото: пресс-служба НТИ
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В России создали перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе НТИ. Проект реализуется учениками 5–8-х классов в рамках образовательной траектории Школы инженерного резерва (ШИР) Тюменского индустриального университета.

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«В перчатку встроены датчики, которые фиксируют двигательную активность пользователя. Они отслеживают характерные движения, которые могут предшествовать или сопровождать эпилептический приступ. Это позволяет в режиме реального времени анализировать данные и отправлять уведомления при обнаружении подозрительных паттернов», — рассказал «Известиям» руководитель ШИР Магомедрашид Гаджиев.

При обнаружении риска приступа перчатка отправляет уведомления на смартфон близких пользователя или в службы экстренной помощи через приложение, а встроенный GPS помогает быстро определить местоположение человека.

Предполагается, что специальный программный комплекс для обработки данных будет использовать алгоритмы машинного обучения для выявления аномальных движений, характерных для эпилептических приступов. Разработчики также предусмотрели возможность интеграции с медицинскими системами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рука с помощью: перчатка определит предвестники приступа эпилепсии

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