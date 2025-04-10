Премьер-министр Словакии выступил против членства Украины в НАТО

Украина никогда не должна войти в НАТО, поскольку членство Киева в альянсе несет угрозу для мира, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я думаю, что Украина никогда не должна войти в НАТО. Я не могу воспрепятствовать украинским политикам высказывать свои пожелания. Каждая страна сама выбирает свой путь. Но если украинцы сейчас скажут, что хотят вступить в НАТО, мы должны уважать это желание, но это не значит, что их туда примут. Потому что членство Украины в альянсе несет в себе такую опасность для всего мира, какую мы себе даже представить не можем», — заявил Фицо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых. Он также выразил мнение, что стремление Украины присоединиться к альянсу могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией.

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