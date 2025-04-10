В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул
Молдавский оппозиционный блок «Победа» готовит обращение в Европейский суд по правам человека по поводу уголовного преследования и задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили «Известиям» в организации.
«Блок «Победа» прикладывает все усилия, чтобы Гагаузии вернули ее башкана. Адвокаты готовят жалобу в Европейский суд по правам человека. Мы проводим допустимые законом акции протеста. Сходы в поддержку башкана ежедневно проходят в Гагаузии, по всей Молдове идут митинги в ее защиту», — сообщили в организации.
25 марта главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали и отправили в СИЗО на 20 дней. Однако 9 апреля перевели под домашний арест на 30 суток.
Ее обвиняют по двум уголовным делам. Первое касается нарушения порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, подделки документов и ложных заявлений в декларациях во время выборов главы Гагаузии в 2023 году. Второе дело связано с незаконным финансированием партии «Шор», которую в июне 2023 года признали неконституционной.
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Преследовательные действия: что означает перевод Гуцул под домашний арест