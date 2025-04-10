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Власти разработали 40 мер поддержки строительной отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для поддержки стройотрасли разработано до 40 мер господдержки, они будут представлены правительству и президенту. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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«Мы провели рабочую группу со всеми губернаторами, то есть рабочую группу Госсовета, обсудили все вопросы и предложения, собрали банковские сообщества, застройщиков, выслушали мнение людей, и подготовили порядка 30–40 мер, которые будем предлагать правительству, президенту, для того, чтобы поддержать рынок жилищного строительства. Ведь сегодня в стране самый крупный инвестор — это население. И мы должны создать такие условия, чтобы население гарантированно могло и дальше вкладываться своими средствами, чтобы улучшать свои жилищные условия», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что по итогам прошедшего года, прошедших пяти лет, в России 21 млн семей улучшили свои жилищные условия.

«Люди покупают однушку, меняют ее на двушку, двушку — на трешку. То есть идет процесс улучшения жилищных условий и это здорово поддерживает и влияет на демографию, поддерживает развитие экономики», — сказал он.

По его словам, в 2025 году планируется удержать планку в более 100 млн кв. м введенного жилья. В 2024-м было введено 107 млн кв. м, что было сопоставимо с 2023-м.

«По итогам трех месяцев объем ввода жилья превышает уровень 2024 года. Это говорит о том, что в этом году мы гарантированно сдадим более 100 млн кв. м жилья», — добавил Хуснуллин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Сегодня в стране самый крупный инвестор — это население»

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