25 апреля открылась Конференция Объединенных наций для подготовки устава Всеобщей Международной Организации по поддержанию мира и безопасности, пишет газета «Известия».

На ней присутствовали свыше 850 представителей. Первое пленарное заседание открыл его временный государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Эдвард Стеттиниус.

До Великой Победы оставалось ровно 14 дней

Президент США Гарри Трумэн обратился из Вашингтона по радио к участникам мероприятия с посланием, в котором подчеркнул важность этой встречи. С приветствиями на конференции выступили губернатор штата Калифорния и мэр города Сан-Франциско.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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