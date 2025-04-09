В центре Москвы из реки спасли трех человек
Сотрудники МЧС спасли в центре столицы трех человек, тонувших в Москве-реке. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу.
Уточняется, что три человека оказались в воде в районе Малого Москворецкого моста. Спасатели с помощью лестницы смогли поднять утопающих, после чего их передали медицинским сотрудникам.
Кроме того, источник «Известий» сообщил, что у одного из спасенных перелом ноги и переохлаждение, а у двух других только переохлаждение.
В Череповецком районе Вологодской области 29 марта три человека погибли, провалившись под лед озера Колоденское. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что на лед вышли четыре человека, один из которых смог выбраться самостоятельно.