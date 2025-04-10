Кузнецов не нужен: СКА расстался с лидерами команды после вылета из плей-офф

Неудачное выступление петербургского СКА, вылетевшего после первого раунда плей-офф КХЛ, стало причиной радикальных кадровых решений. Клуб уже расторг контракт со своей главной звездой Евгением Кузнецовым, а молодой лидер армейцев Иван Демидов перешел в команду НХЛ «Монреаль Канадиенс». Также вероятно расставание с капитаном СКА Александром Никишиным, нападающими Арсением Грицюком и Захаром Бардаковым. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».

Кузнецов

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли – 2018, многолетний партнёр Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» вернулся в Россию прошлым летом после 10 сезонов в НХЛ. Последние годы за океаном Кузнецову не очень удались, но ожидалось, что в СКА он сможет показать свои лучшие качества.

А медийный потенциал 33-летнего нападающего обещал особое внимание к клубу и всей лиге. В плане внимания ожидания действительно оправдались. Но с игровой точки зрения сезон у Евгения получился скомканным. Отчасти на это повлияли травмы и адаптация в лиге. Кузнецов сумел разыграться в серии плей-офф с «Динамо», но это не спасло СКА от вылета.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013) Сергей Коньков предположил, что решающим фактором в досрочном прекращении контракта могла стать игровая и внеигровая дисциплина.

— Это игрок высокого класса, высокого уровня, и всё зависело от его готовности к сезону и серьезности отношения к делу, — поделился мнением с «Известиями» Сергей Коньков. — При должном отношении к делу Евгений способен показать класс. И он показывал выдающиеся игры в этом сезоне. Но с точки зрения игровой дисциплины к нему в СКА были вопросы. Есть разговоры, что дисциплина вне льда была не в полном порядке. Это всё слухи, и у нас нет точных данных, но я думаю, что не бывает дыма без огня. В первую очередь, что бросалось в глаза у Кузнецова в сезоне, — очень много ненужных удалений. И, наверное, последней каплей было удаление в шестом матче серии с «Динамо». То, что эту проблему не удалось решить совместными усилиями, привело к решению руководства СКА досрочно расторгнуть контракт с Кузнецовым.

По мнению бывшего нападающего сборной России и СКА Евгения Артюхина, у Кузнецова не должно быть трудностей с поиском нового клуба в КХЛ.

— Конечно, надо быть внутри клуба, чтобы понять причины расторжения контракта с Кузнецовым, — отметил в разговоре с «Известиями» Артюхин. — Может быть, были разногласия с главным тренером по игровым моментам или даже в личном плане. У Евгения сложился неоднозначный сезон, подвели травмы, возникавшие в момент, когда он только-только набирал обороты. А паузы из-за повреждения помешали ему реализовать свой потенциал. Но я думаю, Кузнецов точно не останется без работы. Любой клуб КХЛ захочет подписать игрока такого уровня и с таким опытом. Смотреть на его игру приятно зрителям, вокруг него строить игру удобно тренерам, а партнеры по команде будут тянуться за ним, особенно это полезно для молодежи. Весь вопрос в том, какие финансовые возможности у клубов, кто сможет найти достаточно места под потолком зарплат, чтобы удовлетворить запросы Евгения.

Демидов

Молодому нападающему в декабре исполнилось лишь 19 лет. Он дебютировал в КХЛ в ноябре 2022 года в 16-летнем возрасте. Уже тогда был виден его потенциал, позволивший ему дважды стать стать самым ценным игроком сезона в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). А в нынешнем розыгрыше КХЛ Иван Демидов здорово себя проявил на взрослом уровне.

Редко хоккеист в таком возрасте становится лидером топ-клуба. Демидов же стал лучшим бомбардиром СКА в сезоне — 48 (18+30) очков по системе «гол+пас» в 67 матчах регулярного чемпионата. И это еще в конце регулярки после серии неудачных игр Роман Ротенберг стал доверять Ивану меньше игрового времени.

Из-за этого Демидов начал серию против «Динамо» в роли 13-го нападающего, но уже по ходу второй игры его перевели в первое звено к Кузнецову. И атакующий потенциал СКА сразу вырос. А Иван набрал 5 (2+3) очков в шести матчах плей-офф.

— Для Демидова сейчас классное время, чтобы дебютировать в НХЛ, — считает Коньков. — В серии плей-офф с «Динамо», как и в регулярном чемпионате, он показал себя очень прилично. Не случайно молодой игрок стал лидером команды по очкам. Он играет очень остро. И плей-офф это показал. Я был удивлен, что Демидов в начале серии с «Динамо» играл немного. Но как только ему стали давать достаточно игрового времени, Иван резко усилил СКА. Это игрок, который способен быстро адаптироваться к НХЛ. И сейчас в плей-офф не испортит картину «Монреалю».

Контракт Демидова со СКА официально истекал 31 мая. Но клуб пошел навстречу игроку, досрочно расторгнув его. Иван смог уже во вторник заключить на три сезона соглашение с «Монреаль Канадиенс», который выбрал его в первом раунде драфта прошлым летом. Уже скоро наш молодой нападающий может дебютировать в одном из последних матчей регулярного чемпионата НХЛ и сыграть в плей-офф, который стартует во второй половине февраля.

— Это уже игрок уровня НХЛ по таланту и нынешним результатам, — полагает Евгений Артюхин. — Уверен, что и сам Демидов, и его представители, и руководство «Монреаля» просчитали момент, когда ему стоит дебютировать за океаном. Не случайно клубные менеджеры следили за ним весь прошедший сезон и даже приезжали в Питер, когда генменеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, спецсоветник Венсан Лекавалье и скаут Николай Бобров в декабре посетили два матча СКА, общались с самим Демидовым и Романом Ротенбергом. Они плотно следили за Иваном и явно осознают его текущий уровень.

Никишин

К своим 23 годам Никишин стал одним из сильнейших защитником лиги. Ещё в 2022 году, выступая за московский «Спартак», Александр попал в сборную и стал серебряным призером Олимпийских игр. А за три сезона в СКА он побил рекорды результативности среди защитников. Отъезд в задрафтовавшую его в 2020 году «Каролину Харрикейнз» уже давно кажется вопросом времени.

Поскольку контракт с петербургским клубом истекает нынешней весной, мало кто сомневается в скором отъезде Никишина в НХЛ. Его роль в игре СКА трудно переоценить. Показательно, что прошлогодний вылет во втором раунде плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» случился в момент, когда Александр был травмирован. И в этом году начало серии с «Динамо» он пропустил из-за травмы, а когда вернулся, его броски от синей линии сразу усилили атакующий потенциал команды, особенно в большинстве.

— Никишин абсолютно готов к НХЛ и был готов даже намного раньше, — подчеркнул Сергей Коньков. — И лишь контрактные обязательства связывали его с питерской командой. Александр — лидер СКА, показывающий классную игру. Он в Питере получил необходимый опыт, возмужал, стал мастером. И ему теперь минимальное количество времени понадобится для адаптации в НХЛ. Сложно ли будет СКА найти замену Никишину? Свято место пусто не бывает. В любом случае у СКА огромное количество молодых игроков с большим потенциалом. И им нужно время, чтобы проявить себя, созреть и закрепиться в КХЛ. Такие обязательно найдутся. И они поведут за собой команду.

Грицюк

Еще в 2020–2022 годах Арсений Грицюк здорово себя показывал в родном омском «Авангарде», выиграв Кубок Гагарина – 2021 и став одним из самых талантливых молодых игроков лиги. После перехода в СКА он за два сезона также провел немало ярких матчей, хотя иногда и попадал в ротацию.

В начале этой недели Грицюк в соцсетях опубликовал пост, поблагодарив СКА и питерских болельщиков. Это было воспринято как прощание. Если Арсений не останется в Северной столице, то его путь лежит в НХЛ, в клуб «Нью-Джерси Дэвилз».

— Арсений в лиге уже давно заявил о себе очень серьезно, — сказал Сергей Коньков. У него несколько иная ситуация, чем у Никишина и Демидова, но сейчас он в хорошей форме находится и имеет все шансы себя проявить. Грицюк — мобильный быстрый игрок с хорошей техникой и видением площадки. Он способен закрепиться в НХЛ.

Бардаков

Имя Захара Бардакова менее звездное на фоне четырех предыдущих упомянутых игроков, но его роль в игре СКА не менее значима. За счет многочисленной черновой работы, умения подраться, провести силовые приёмы и забить решающие голы нападающий уже не первый сезон является одним из лидеров команды.

— Захар — один из ключевых игроков СКА, — пояснил Коньков. — Это настоящий мотор команды, игрок, который эффективен и в нападении, и в защите, и в давлении, и в меньшинстве, и в большинстве. Это универсал с хорошей физикой и лидерскими качествами. Энергетика у него очень высокая. Бардаков много моментов создавал своей активностью, давлением. Его действия приводили к отбору шайб, после которых СКА забивал голы. Роль этого игрока трудно переоценить.

Последствия

Даже уже подтвердившиеся уходы Кузнецова и Демидова существенно поменяют СКА в межсезонье. А в случае потери Никишина, Грицюка и Бардакова, мы вновь увидим радикальное обновление состава армейцев, которое происходит после каждого из трех полных сезонов, когда командой руководит Роман Ротенберг.

— Посмотрим, как такие изменения в составе скажутся на СКА в следующем сезоне, но, когда клуб покидает столько игроков, причем такого высокого класса, это повлияет на команду, — уверен Сергей Коньков. — В любом случае, когда у тебя в составе огромное количество хоккеистов высокого уровня и не всем хватает игрового времени, часть из них будет не удовлетворена своим положением. Ребята не всегда чувствуют уверенность в себе. Не все готовы к игре в такой обстановке. Если сбалансировать состав, сделав не более пяти звеньев, а на остальные позиции подпускать талантливую молодежь, то и самим игрокам будет легче, и тренерскому штабу в плане управления коллективом. И конкуренция сохранится, и при этом все хоккеисты будут иметь нужный игровой тонус.

Между тем 18 апреля состоится заседание совета директоров СКА, на котором подведут итоги сезона и заслушают отчет главного тренера.