СМИ сообщили об обеспокоенности Европы из-за вывода войск США

Страны Европы обеспокоены тем, что США могут без предупреждения вывести значительную часть своих войск, располагающихся в Евросоюзе (ЕС). Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Любое решение Белого дома о выводе войск и вооружений из Европы может подорвать интенсивные усилия союзников по НАТО по повышению их способности противостоять России», — говорится в публикации.

Bloomberg подчеркивает, что основное беспокойство вызывают изменившиеся условия общения европейских лидеров и президента США Дональда Трампа. Европейские чиновники заявили, что опасаются того, что только из СМИ узнают о том, что тысячи американских военнослужащих покидают континент.

В публикации уточняется, что страны ЕС взамен увеличения расходов на оборону просят у США взять на себя обязательство заранее сообщать о любом выводе войск. В статье подчеркивается, что Европа по-прежнему в значительной степени зависит от военного руководства Вашингтона, а попытки повышения собственной обороноспособности осложняются разногласиями внутри ЕС.

Один из европейских чиновников сообщил Bloomberg, что вывод США из Европы военных подразделений, таких как логистические, военно-воздушные и разведывательные части, может оказать серьезное влияние на возникновение новых очагов напряженности.

8 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован с НАТО. Он подчеркнул, что это шаг более широкой стратегии по оптимизации военных операций США.

2 апреля еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ни одна страна ЕС не может противостоять России в одиночку. Он подчеркнул, что за три месяца Россия производит больше оружия, чем все члены НАТО за один год.

Ранее, 19 февраля, Трамп сообщил, что военные США не планируют покидать территорию Европы. Он отметил, что для такого шага нет никаких предпосылок.