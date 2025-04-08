Президент Польши Дуда назвал причины вывода военных США из хаба в Жешуве
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован с НАТО. Такие действия не означают уход войск Соединенных Штатов из страны. Об этом 8 апреля заявило издание Business Insider.
«Я знаком с вопросом принятия на себя ответственности за безопасность аэропорта Жешува и его защищенность», — сказал он.
Президент Польши также назвал этот шаг частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению поддержки союзников и партнеров.
По словам главы польского минобороны Владислава Косиняк-Камыша, опубликованных в социальной сети X, американские войска остаются в Польше. Он также отметил, что, согласно решению, которое приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, характер этой миссии меняется.
Ранее, 13 марта, газета Financial Times сообщила, что президент Польши призвал Соединенные Штаты разместить оружие на территории республики. Уточнялось, что Дуда обсудил этот вопрос со специальным представителем американского президента по Украине и России Китом Келлогом.