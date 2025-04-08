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Президент Польши Дуда назвал причины вывода военных США из хаба в Жешуве

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован с НАТО. Такие действия не означают уход войск Соединенных Штатов из страны. Об этом 8 апреля заявило издание Business Insider.

«Я знаком с вопросом принятия на себя ответственности за безопасность аэропорта Жешува и его защищенность», — сказал он.

Президент Польши также назвал этот шаг частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению поддержки союзников и партнеров.

По словам главы польского минобороны Владислава Косиняк-Камыша, опубликованных в социальной сети X, американские войска остаются в Польше. Он также отметил, что, согласно решению, которое приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, характер этой миссии меняется.

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Ранее, 13 марта, газета Financial Times сообщила, что президент Польши призвал Соединенные Штаты разместить оружие на территории республики. Уточнялось, что Дуда обсудил этот вопрос со специальным представителем американского президента по Украине и России Китом Келлогом.

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