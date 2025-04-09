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Российский борец Угуев завоевал золото на чемпионате Европы в весе до 61 кг

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российский борец вольного стиля Заур Угуев одержал победу в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы в Братиславе. Об этом стало известно 9 апреля.

В схватке за первенство 30-летний россиянин победил армянского спортсмена Арсена Арутюняна. Это пятая золотая медаль в копилке российских борцов. До этого награду завоевали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг).

На счету у Угуева золото Олимпиады в Токио, две золотые медали на чемпионатах мира (2018, 2019) и на Кубке мира (2020).

Турнир в Братиславе продлится до 13 апреля. Спортсмены из России выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.

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О победе Монгуша и Ибрагимова сообщалось днем ране. Монгуш победил спортсмена из Сербии Азамата Тускаева, а Ибрагимов — Хамзата Арсамерзуева из Франции.

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