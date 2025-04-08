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Монгуш и Ибрагимов победили в чемпионате Европы по борьбе

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Фото: пресс-служба министерства спорта Республики Тыва
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Российские бойцы Наныч Монгуш и Ибрагим Ибрагимов 8 апреля победили в чемпионате Европы по спортивной борьбе, проходящем в Братиславе.

Монгуш взял золото в финальной схватке в весовой категории до 57 кг. Он победил спортсмена из Сербии Азамата Тускаева. Бронзовые места заняли Арыйан Тютрин из Белоруссии, Ислам Базарганов из Азербайджана.

Победителю чемпионата Европы на данный момент 25 лет. Монгуш впервые в этом году завоевал золото в данном турнире. Ранее, в 2021 году, на соревновании он занял второе место.

Российский боец Ибрагим Ибрагимов также забрал золото на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке он победил Хамзата Арсамерзуева из Франции. Бронзовые места заняли Вазген Теванян из Армении и Али Рахимзад из Азербайджана

Чемпионат Европы по вольной борьбе проходит в Братиславе с 7 по 14 апреля, пишет «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 6 апреля, стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не примет участие в чемпионате Европы в Братиславе из-за отсутствия визы. Он пожелал команде показать максимум своих возможностей и «главное, обойтись без травм».

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