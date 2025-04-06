Борец Садулаев не выступит на чемпионате Европы из-за отсутствия визы
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев 6 апреля заявил, что не выступит на чемпионате Европы в Братиславе из-за отсутствия визы.
«С большим сожалением хочу сообщить, что стартующий уже завтра чемпионат Европы всё же пройдет без моего участия», — написал Садулаев в своем Telegram-канале.
Спортсмен также пожелал команде показать максимум своих возможностей и «главное, обойтись без травм».
«Я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию», — дополнил спортсмен.
Ранее, 31 октября 2024 года, Садулаев одержал победу в финальном поединке, тем самым став шестикратным победителем ЧМ по вольной борьбе. 28-летний Садулаев боролся за мировое первенство в Тиране в весовой категории до 92 кг.
До этого, 4 апреля 2024 года, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона Садулаева к лицензионному турниру в Баку. Вместо него на лицензионные соревнования в Азербайджан поехал Алихан Жабраилов.
Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.