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Новостройки массового сегмента подорожали в Москве

«Метриум»: цена кв. м новостроек массового сегмента за квартал выросла на 5%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средневзвешенная цена кв. м новостроек массового сегмента Москвы по итогам I квартала составила 341 040 рублей. За квартал показатель вырос на 5,1%, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля.

По информации экспертов, в I квартале 2025 года на первичном рынке массового сегмента экспонировалось 17 тыс. лотов (–16,4% за квартал, –16,8% за год) в 94 проектах, где 15,5 тыс. — квартиры и 1,6 тыс. — апартаменты.

В структуре предложения по типу отделки выросла доля предложения форматов с подчистовой отделкой (18,5%, +2,8 процентных пункта (п.п.) за квартал) и без отделки (34,1%, +3,2 п.п. за квартал). Доля предложения с чистовой отделкой за три месяца сократилась на 5,9 п.п. и составила 47,4%. Аналитики отметили, что зафиксирована максимальная доля предложения без отделки (34,1%) за весь период, начиная с III квартала 2020 года, когда доля экспозиции без отделки составляла 35,1%.

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Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов уточнил, что тенденции в структуре предложения во многом обусловлены структурой спроса.

«В I квартале 2025 года некоторые ведущие девелоперы предлагали квартиры по привлекательным ценам как в новых корпусах, так и в уже реализующихся, а также разработали новые программы рассрочек, что стимулировало спрос. Клиенты активно приобретали варианты с чистовой отделкой, следовательно, с ростом их доли в структуре спроса происходит исчерпание подобного предложения на фоне отсутствия стартов новых проектов», — сказал он.

В I квартале 2025 года на рынке массовых новостроек в столице не стартовал ни один проект, а в уже существующих проектах началось строительство только пяти новых корпусов.

«В минувшем квартале наблюдалось рекордное низкое число стартов массовых корпусов за всю историю рынка. Это связано с тем, что высокая ключевая ставка и сворачивание льготной ипотеки особенно серьезно ударили по сегменту доступного жилья. Однако ситуация на рынке постепенно стабилизируется: «ключ» вышел на плато, сокращены комиссии по семейной ипотеке, становится больше беспроцентных рассрочек. Это уже привело к коррекции цен вверх — отыгран спад прошлого года. Полагаю, что во II квартале увеличится и число стартов, так как спрос начал расти, хоть и не достигает пиковых значений», — объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилье на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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