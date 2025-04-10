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Шеф-повар назвал способы избавить редис от горечи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Если вам попалась горькая редиска, то иногда ее достаточно нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть соком лимона или легким уксусом. Особенно хорошо использовать яблочный уксус или узбекский лимон, с ними редис приобретает приятный аромат, рассказал шеф-повар команды White Rabbit Family Илья Романов гастрономическому проекту «Известий» «Еда без границ».

Горечь редиса в салатах можно нейтрализовать с помощью кислой заправки, например сметаны. Корнеплод достаточно нарезать тонкими ломтиками или соломкой, тогда горчинка будет гармоничной и не испортит блюдо.

«Если в блюде совсем не нужна кислинка редиса, овощ можно нарезать тонкими ломтиками и подержать в ледяном соляном растворе (в пропорции 3–5% соли от веса воды). В зависимости от редиски этот процесс может занять несколько часов», — посоветовал эксперт.

Из очень горькой редиски можно приготовить соус, который отлично подойдет к рыбным блюдам. Корнеплод нужно сварить в курином бульоне, так, чтобы жидкость выпарилась до половины количества редиса в посуде. Затем следует добавить сливки (33% жирности), чтобы редис оказался в жидкости полностью, прогреть, после пробить все блендером. Соус в конце доведите до вкуса солью и перцем.

«Редиску с горьким привкусом можно замариновать по типу дайкона. В таком состоянии она может хранится два-три месяца в холодильнике (главное, чтобы овощ всегда был покрыт маринадом), а ее вкус наверняка удивит ваших гостей. Смешайте уксус с водой, сахаром, солью и куркумой и доведите маринад до кипения. Затем залейте им нарезанную редиску и маринуйте минимум 24 часа. Специфический запах редиса уйдет после трех дней маринования, а горечь станет намного деликатнее и изысканнее», — рекомендует Романов.

Больше советов от шеф-поваров и эксклюзивных рецептов можно прочитать в дзен-канале «Известий» «Еда без границ».

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