«КамАЗ» объявил о расширении модельного ряда грузовиков K5
Компания «КамАЗ» анонсировала новые модели грузовиков поколения К5 с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Они будут представлены в 2025 году, сообщила пресс-служба автогиганта в своем Telegram-канале 9 апреля.
Основным направлением работы станет выпуск специализированных шасси для заводов спецтехники. Они будут представлены в линейке транспортного, тяжелого, полноприводного и среднетоннажного семейств, рассказали в компании.
Так, в текущем году начнется производство седельного тягача «КамАЗ-65656» с колесной формулой 6×4 и шасси −65657 с такой же колесной формулой. Также ожидается вывод на рынок полноприводного самосвала «КамАЗ-65959» с колесной формулой 6×6 с односкатной ошиновкой и шасси −65958 с колесной формулой 8×8. Отдельно в компании работают над шасси «КамАЗ-63934», которое создается для нужд МЧС. Опытная партия будет выпущена в конце 2025 года.
Сейчас линейка автомобилей и шасси «КамАЗ К5» включает в себя пять семейств: магистральное (-54901, −65659), транспортное (-54902, −65658), тяжелое (-6595, −65951, −65952, −65955), полноприводное (-65954) и среднетоннажное (-53251). В перспективе каждое из них будет включать в себя несколько моделей.
Накануне сообщалось, что, как рассказал гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, локализация грузовиков поколения К5 превышает 70%. Кабина и рама грузовика К5 локализована полностью, двигатель — больше, чем на 80%. Стопроцентной локализации добиться невозможно, однако уже сейчас в Китае и Индии есть большая база поставщиков, которые могут предложить продукцию достаточно высокого качества, подчеркнул он.