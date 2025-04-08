Глава «КамАЗа» назвал степень локализации грузовика К5

Локализация грузовиков «КамАЗ» поколения К5 превышает 70%. Об этом рассказал гендиректор челнинского автогиганта Сергей Когогин, передает корпоративный портал «Вести КамАЗа» 8 апреля.

По словам Когогина, кабина и рама грузовика К5 локализована полностью, двигатель — больше, чем на 80%. Стопроцентной локализации добиться невозможно, однако уже сейчас в Китае и Индии есть большая база поставщиков, которые могут предложить продукцию достаточно высокого качества, подчеркнул он.

«Коробка, если говорить о роботизированной, пока китайская. Но это пока. По мостам собственный проект в стадии реализации. Таким образом, уже сегодня грузовик локализован больше, чем на 70%, а это высокий уровень. Сейчас мы работаем с поставщиками над тем, чтобы они и сырье использовали отечественное, но пытаться сделать всё самим — задача нерешаемая и неблагодарная», — отметил Когогин.

В интервью топ-менеджер рассказал, что приоритетным для компании остается гособоронзаказ, и сейчас «КамАЗ» идет со значительным опережением графика. На втором месте по значимости находится основной продукт. Нужно расширять линейку К5, заходить с этим шасси на разные заводы спецтехники и выпустить полноприводный тяжелый автомобиль — прежде эта ниша была занята компаниями Volvo и MAN.

Также Когогин поделился, что дефицита кадров на «КамАЗе» нет, поскольку нехватка людей покрывается за счет привлеченных рабочих. Чтобы их заменить, требуется еще 3–4 тыс. человек, однако в текущих реалиях в городе их не найти даже за счет зарплаты, которая выше, чем средняя по городу и Татарстану, указал он.

2 апреля глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что средний уровень локализации автомобилей Lada в России превышает 90%. По его словам, классический трехдверный внедорожник Lada Niva Legend локализован в стране практически на 100%.