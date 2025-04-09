В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры. Об этом 9 апреля заявили в МИД РФ в связи с вызовом временного поверенного в делах Румынии в РФ.
«9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда», — уточнили на сайте ведомства.
По словам МИД РФ, Бурде была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.
Уточняется, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.
Ранее в этот день министерство иностранных дел России вызвало Лилиану Бурду в департамент государственного протокола.
До этого, в феврале, румынское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ Елену Копнину после обнаружения обломков беспилотника на территории республики. Ей было передано решительное осуждение в связи с якобы «неоднократным нарушением воздушного пространства» республики.