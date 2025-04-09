В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Румынии
Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Румынии Лилиану Бурду в департамент государственного протокола. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе российского дипведомства.
«В департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Л. Бурда», — указано в сообщении в Telegram-канале.
Причину вызова в МИД РФ не уточнили.
В феврале румынское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ Елену Копнину после обнаружения обломков беспилотника на территории республики. Ей было передано решительное осуждение в связи с якобы «неоднократным нарушением воздушного пространства» республики.