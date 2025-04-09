В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Запад не сможет скрыть преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, возмездие обязательно настанет. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе видеоконференции, посвященной выпуску доклада о преступлениях ВСУ.
«Несмотря на все попытки, как мы это отмечаем, на Западе замотать, замолчать эту тему, в первую очередь это, конечно, попытки Запада покрыть и прикрыть преступления киевского режима. Мы исходим из того, что все виновные должны быть установлены и понести наказание. Принцип правосудия и неотвратимости вот этого самого справедливого возмездия должен быть беспрекословным, он должен быть главным ориентиром в подобной деятельности», — сказала она в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По словам Захаровой, преступления против военнопленных и мирного населения не имеют срока давности, поэтому они не могут быть оправданы «политическими лозунгами».
Она также уточнила, что очередной трибунал по преступлениям ВСУ является вкладом в восстановление справедливости. Представитель МИДа добавила, что российская сторона никогда не забудет противоправные действия со стороны киевского режима.
Ранее в этот день начальник отдела общественных связей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Шувалов заявил, что все материалы с достоверными фактами о преступлениях ВСУ в Курской области обязательно будут представлены международному сообществу.