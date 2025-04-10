Россияне рассказали о планах на майские праздники

Среди опрошенных россиян 35% респондентов проведут майские праздники на даче. Об этом говорится в результатах опроса финтех-компании «ЮMoney», с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля.

Еще 29% рассказали, что не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь новый город в России. На российские курорты отправятся 10% опрошенных, за границу — 5%.

Также выяснилось, что большинство россиян собираются провести майские праздники в кругу близких: с родителями (25%), с родственниками (19%), с семьей и детьми (18%). Еще 31% будет отдыхать с друзьями, 29% — со второй половинкой, 14% — с домашними питомцами, 7% — с коллегами. Некоторые ответили, что отметят праздники в одиночестве.

По 25% опрошенных собираются смотреть фильмы и сериалы, жарить шашлыки и наводить дома порядок — делать ремонт или генеральную уборку. Еще 20% хотят гулять по городу, 17% планируют играть в видеоигры, по 13% отправятся на шопинг или будут кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. По 10% респондентов ответили, что на майских собираются устроить пикник в парке, открыть сезон летних веранд, сходить на выставку или в музей.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что, согласно данным сервиса «ЮKassa», россияне проявляют интерес к культурному досугу в период майских праздников.

«С 15 марта по 5 апреля 2025 года число покупок билетов в театры выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот в этой категории стал на 18% больше, а средний чек увеличился на 12% и составил 2186 рублей. Кроме того, выросло число оплат в музеях и на выставках — на 34% год к году. Оборот платежей стал на 20% больше, а средний чек снизился на 10% и составил 3961 рубль», — уточнила она.

Ранее, 3 апреля, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что на майские праздники отправятся за границу 51% туристов-одиночек. При этом самым популярным направлением у путешественников оказался Стамбул.