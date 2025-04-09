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«Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову предъявлено новое обвинение в убийстве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следователи в Иркутской области предъявили обвинение «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову в убийстве, совершенном почти 14 лет назад. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК «Современник» обвиняемый встретил ранее незнакомую ему местную жительницу. В ходе непродолжительной беседы между фигурантом и женщиной произошла ссора, в результате которой Попков несколько раз ударил потерпевшую имевшимся при нем топором», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, после того как женщина потеряла сознание, Попков облил ее тело горючей жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

Следователи и криминалисты изучили материалы уголовных дел прошлых лет, установив схожий способ совершения преступления. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается, оно будет направлено в суд.

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Сам Попков во время отбывания пожизненного заключения подтвердил убийство и полностью признал вину в преступлении.

«Ангарского маньяка» считают самым кровавым преступником в новейшей истории России: на его счету 86 жертв. Все свои преступления Попков совершил в Иркутской области с 1992 по 2010 год.

В 2015 году Попков был осужден за 22 убийства и получил первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года, когда удалось доказать его причастность еще к 59 смертям.

В июле 2021 года суд приговорил Попкова к девяти годам восьми месяцам заключения по делу о еще двух убийствах, совершенных в 1995 году. Последний приговор он получил в ноябре 2023 года, тогда ему назначили еще 10 лет заключения.

В январе 2024 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила, что Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию, отметив, что ему было назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима

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