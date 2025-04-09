Украинские власти продают страну целиком и по частям, выразил мнение депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Об этом он сказал «Известиям» 9 апреля, комментируя предложение замминистра обороны Украины Валерия Чуркина использовать страну как полигон для западного оружия.

Чуркин озвучил такую идею накануне на эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме в Киеве, следует из информации украинского министерства обороны.

«Нет никакого предела падению киевского режима, который и так лишил страну суверенитета и собирается [лишить] полезных ископаемых. Всё это исключительно ради личного обогащения, потому что есть отличный шанс присосаться к западным денежным потокам, а еще для того, чтобы сохранить свое высокое положение в украинской иерархии», — подчеркнул Журавлев.

Депутат предположил, что, как только Киев перестанет вести конфликт с Москвой, никакой западной помощи украинская сторона больше не получит.

«Вот и стараются изо всех сил, продавая родину целиком и по частям», — добавил он.

Ранее, 3 апреля, газета Financial Times со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщила, что европейские страны рассматривают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время пресс-конференции отметила, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок и декларируемых мандатов будет рассматриваться как угроза РФ и приведет к конфликту.