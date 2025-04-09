Политолог предрек ухудшение отношений Киева с США при отказе от сделки по металлам

Несколько представителей Украины отвечают за подписание сделки по редкоземельным металлам с США, поэтому пока говорить о ее провале не стоит. Об этом в среду, 9 апреля, заявил политолог-американист Малек Дудаков, прокомментировав заявление депутата Верховной рады Богдана Кицака, что Киев не может принять условия сделки Вашингтона по редкоземельным металлам.

Накануне Дубинский заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского — сорвать соглашение с США по ископаемым и сделать договор ничтожным с юридической точки зрения.

«Пока преждевременно говорить о том, что там будет с этой редкоземельной сделкой. Ответственен за ее подписание не рядовой депутат Верховной рады — офис Зеленского, Андрей Ермак и все остальные люди, которые принимают ключевые решения в Киеве. С их стороны мы еще не видели какой-то реакции», — сказал аналитик в беседе с RT.

При этом американист высказал уверенность, что если офис Зеленского всё же откажется подписывать сделку, то отношения с президентом США Дональдом Трампом у Украины продолжат портиться.

«Трамп будет сокращать финансирование Украины, сокращать обмен разведданными. Возможно, заведет какие-то антикоррупционные расследования в отношении того, как распределялись и осваивались украинские транши», — сказал эксперт.

Он добавил, что Трамп также будет активно требовать и оказывать давление с требованием провести выборы на Украине, чтобы устроить смену власти, надеясь привести кого-то более управляемого вместо Зеленского.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что украинские чиновники прибудут в США 11–12 апреля для переговоров по сделке о редкоземельных металлах и восстановлению инфраструктуры после возможного завершения конфликта, передает ИА Регнум.

По данным издания, в состав делегации войдут заместители министра экономики и министра юстиции Украины, а также неназванная международная юридическая фирма, которая будет консультировать украинскую сторону, сообщается на сайте kp.ru.

При этом отмечается, что делегацию не будут представлять более высокопоставленные чиновники, так как грядущие переговоры с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будут нести лишь консультативный характер.

Министр финансов США Скотт Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана в ходе визита на следующей неделе, передает НСН. Он добавил, что американская сторона рассматривает подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

На следующий день американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.