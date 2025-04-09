Названа дата начала ледохода у Комсомольска-на-Амуре

На реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре с 23 по 30 апреля ожидается ледоход. Такой прогноз сделали гидрологи. Они предупредили, что движение льда может начаться на 2–4 дня раньше обычного. В начале мая процесс вскрытия Амура в устьевой части реки должен завершиться.

По данным гидрологов Хабаровского гидрометцентра, которые приводит ИА AmurMedia, на реках региона пока не наблюдается существенных изменений в ледовом режиме. На Амуре зафиксирован подъем уровней воды на 10–20 см, местами на 30 см в сутки. У Хабаровска лед на Амуре, как ожидается, тронется приблизительно 18 апреля.

Начальник отдела комитета краевого правительства по гражданской защите Павел Листратенко сообщил, что в регионе из 40 зимников остались 14. В Аяно-Майском районе продолжают работать четыре переправы, столько же в Охотском районе, три в районе имени Полины Осипенко, две в Николаевском районе и одна в Верхнебуреинском. Но и они скоро закроются.

С начала зимы было зарегистрировано несколько опасных происшествий на льду.

В Череповецком районе Вологодской области 29 марта три человека погибли, провалившись под лед озера Колоденское. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что на лед вышли четыре человека, один из которых смог выбраться самостоятельно.