В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 9 мая. Об этом 9 апреля сообщило правительство ПМР.
«Чрезвычайное экономическое положение пролонгировано в связи с энергетическим кризисом, вызванным сокращением поставок природного газа в республику», — указано в Telegram-канале кабмина.
В правительстве отметили, что продление особого правового режима необходимо для обеспечения стабильности внутренней социально-экономической ситуации в ПМР.
4 февраля бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что энергетический кризис в непризнанной республике создали Киев и Кишинев, которые стремятся спровоцировать на левом берегу Днепра гуманитарную катастрофу.
Поставки газа из России в Молдавию и Приднестровье прекратились с 1 января из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите через свою территорию и долгов молдавской стороны перед «Газпромом». В середине января стало известно, что Россия готова оказать помощь ПМР и начать гуманитарные поставки газа.