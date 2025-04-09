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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая

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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим ЧП в экономике до 9 мая. Об этом 9 апреля сообщило правительство ПМР.

«Чрезвычайное экономическое положение пролонгировано в связи с энергетическим кризисом, вызванным сокращением поставок природного газа в республику», — указано в Telegram-канале кабмина.

В правительстве отметили, что продление особого правового режима необходимо для обеспечения стабильности внутренней социально-экономической ситуации в ПМР.

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4 февраля бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что энергетический кризис в непризнанной республике создали Киев и Кишинев, которые стремятся спровоцировать на левом берегу Днепра гуманитарную катастрофу.

Поставки газа из России в Молдавию и Приднестровье прекратились с 1 января из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите через свою территорию и долгов молдавской стороны перед «Газпромом». В середине января стало известно, что Россия готова оказать помощь ПМР и начать гуманитарные поставки газа.

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