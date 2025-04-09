ФАС признала ненадлежащей рекламу Озон Банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Озон Банка ненадлежащей из-за недостоверных сведений о финансовом продукте в видеоролике. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ФАС.

Реклама распространялась на видеохостинге и содержала информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации.

«Однако Озон Банк не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услуга предоставляется другой компанией — «Озон Кредит», — сообщили в ФАС.

Как отмечает ФАС, действия организации вводили потребителей в заблуждение, поэтому ведомство выдало предписание о прекращении нарушения. Компаниии грозит штраф.

25 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк за неправомерное размещение рекламы автокредита.