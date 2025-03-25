ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк за неправомерное размещение рекламы автокредита. В пресс-службе антимонопольного органа сообщили 25 марта, что в рекламе отсутствовала важная информация об условиях предоставления финансовой услуги.
«Реклама Сбербанка транслировалась на динамической конструкции в Москве и содержала привлекательные для потребителей сведения о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию. При этом часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита, отсутствовала», — пояснили в ФАС.
По мнению ведомства, такие действия вводят потребителей в заблуждение.
Кроме того, ФАС возбудила дело против Сбербанка, признала его рекламу ненадлежащей и выдала предписание о необходимости устранения нарушения.
В связи с размещением недобросовестной рекламы автокредита ФАС России назначила банку штраф.
Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.