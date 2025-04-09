Алиев сообщил о готовности Азербайджана выстраивать доверие с Арменией

Баку готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Ереваном. Об этом 9 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку на международном форуме «На пути к новому мировому порядку».

Он отметил, что немедленное восстановление дружеских отношений с Арменией представляется нереалистичным. По словам Алиева, говорить о какой-либо экономической интеграции республик на данном этапе преждевременно.

«Но начать делать небольшие шаги в направлении выстраивания доверия — мы готовы к этому», — сказал президент, его выступление транслировалось на YouTube-канале азербайджанского телеканала Baku TV.

Алиев 2 апреля заявил, что подписание мирного договора с Ереваном возможно только при выполнении двух условий. Во-первых, должна быть упразднена Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Во-вторых, в конституции Армении есть положение об объединении исторической территории между странами, что считается «открытой территориальной претензией» к Азербайджану.

Азербайджан и Армения 13 марта завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов. На следующем этапе азербайджанская сторона ожидает, что Ереван должен внести поправки в свою конституцию, в которой всё еще содержатся территориальные претензии к Баку.