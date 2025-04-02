Алиев назвал два условия для подписания мирного договора с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного договора с Арменией возможно только при выполнении двух условий. Об этом он сообщил 2 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Во-первых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ [по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе]. Второй вопрос — это Конституция Армении», — передает слова Алиева агентство APA.
По словам президента, в Конституции Армении есть положение об объединении исторической территории между странами, что считается «открытой территориальной претензией» к Азербайджану.
«Поэтому исключение этого пункта из Конституции Армении является нашим законным требованием», — заключил Алиев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном согласование мирного договора Еревана и Баку. Министры также поговорили о графике и содержании будущих контактов Москвы и Еревана.
Азербайджан и Армения 13 марта завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов. На следующем этапе Баку ожидает, что Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой всё еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.