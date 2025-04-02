Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил обязать банки возвращать украденные деньги в случае взлома приложения
Мир
Ле Пен обжалует свой приговор в Конституционном совете и ЕСПЧ
Мир
СМИ сообщили о планах Греции потратить €25 млрд на оборону в течение 12 лет
Общество
Генпрокурор сообщил о возбуждении более 6 тыс. дел против боевиков и наемников ВСУ
Мир
На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США
Мир
Гуцул призвала генсека ООН обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии
Мир
Захарова указала на недооценку Киевом осведомленности Трампа
Мир
В МИД Польши указали на готовность около 30 стран поддерживать мир на Украине
Общество
Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД
Общество
Синоптик предупредила москвичей о снеге с 6 по 8 апреля
Мир
Лукашенко указал на бесценный опыт благодаря интеграционному проекту Белоруссии и РФ
Общество
Прокуратура начала проверку по факту взрыва петарды в школе в Московской области
Мир
Захарова указала на недостаток профессионализма у Бербок для работы главой ГА ООН
Мир
Власти Турции раскритиковали призывы оппозиции к экономическому бойкоту
Общество
Праздник «Алые паруса» стал победителем премии «Событие года»
Общество
Верховный суд не признал совместно нажитым купленное в гражданском браке имущество
Общество
Памфилова сообщила о сохранении бумажных бюллетеней на выборах в РФ
Сюжет:

Алиев назвал два условия для подписания мирного договора с Арменией

Алиев: для подписания мирного договора с Арменией нужно изменить ее Конституцию
0
EN
Фото: официальный сайт президента Республики Азербайджан
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного договора с Арменией возможно только при выполнении двух условий. Об этом он сообщил 2 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Во-первых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ [по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе]. Второй вопрос — это Конституция Армении», — передает слова Алиева агентство APA.

По словам президента, в Конституции Армении есть положение об объединении исторической территории между странами, что считается «открытой территориальной претензией» к Азербайджану.

«Поэтому исключение этого пункта из Конституции Армении является нашим законным требованием», — заключил Алиев.

Мир на автомате: с чем связано обострение на границе Армении и Азербайджана
Ереван и Баку обменялись новыми обвинениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном согласование мирного договора Еревана и Баку. Министры также поговорили о графике и содержании будущих контактов Москвы и Еревана.

Азербайджан и Армения 13 марта завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов. На следующем этапе Баку ожидает, что Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой всё еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025