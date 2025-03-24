Лавров обсудил с главой МИД Армении согласование мирного договора Еревана и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта провел телефонные переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

Темами переговоров стали актуальные вопросы глобальной и региональной повестки, а также двусторонние отношения России и Армении.

«Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», — указывается на сайте ведомства.

Лавров и Мирзоян также поговорили о графике и содержании будущих контактов Москвы и Еревана.

Азербайджан и Армения 13 марта завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов. На следующем этапе Баку ожидает, что Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой всё еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.