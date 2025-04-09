Росгвардейцы уничтожили бронетехнику и пикап ВСУ на сумском направлении

Военнослужащие Росгвардии уничтожили американский бронетранспортер и пикап боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Кадры боевой работы опубликовала 9 апреля Росгвардия.

Уточняется, что военная техника перевозила группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате оперативных действий российской армии и применения оптоволоконных дронов-камикадзе бронетехника и автомобиль были уничтожены.

«Личный состав противника понес потери», — указано в сообщении Росгвардии.

В этот же день расчеты многофункциональных БПЛА Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области.