Пожар произошел в административном здании в Москве

Пожар вспыхнул на седьмом этаже административного здания на Госпитальной площади в Москве. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«На Госпитальной площади горит помещение на седьмом этаже», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным источника «Известий», возгорание произошло в роддоме по адресу: Госпитальная площадь, 2. Он уточнил, что с седьмого этажа валил густой черный дым, проводилась массовая эвакуация с помощью лестниц.

Позже в ведомстве сообщили о спасении 39 человек. Уточнялось, что пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. На месте происшествия были задействованы 92 специалиста и 24 единицы техники.

Сейчас пожар ликвидирован. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

В МЧС 8 апреля сообщили о ликвидации возгорания в жилом доме, расположенном в рабочем поселке Киевский в Новой Москве. Уточнялось, что при тушении был обнаружен погибший. Один жилец пострадал, он госпитализирован. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 18 человек.