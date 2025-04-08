Пожар в жилом доме в ТиНАО ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме, расположенном в рабочем поселке Киевский в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России во вторник, 8 апреля.
«Пожар в Новой Москве ликвидирован на 15 кв. м», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день сообщалось, что две квартиры на четвертом этаже пятиэтажки загорелись в рабочем поселке Киевский.
При тушении был обнаружен погибший. Один жилец пострадал, он госпитализирован. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 18 человек.
Ранее, 5 апреля, пожар произошел в жилом доме на улице Лесной, дом 35 в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы, пишет РИАМО. В результате возгорания погиб человек.