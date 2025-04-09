Морпехи ВС РФ вывезли жителей из освобожденного села Гуево Курской области

Военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей освобожденного села Гуево Курской области, оказав им необходимую помощь. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, воины-гвардейцы группировки войск «Север» в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области обеспечивают безопасный вывод жителей в тыловые районы, где им предоставляется необходимая медицинская и гуманитарная помощь. Люди берут с собой только самое необходимое в надежде, что потом смогут вернуться в родные дома.

По словам местных жителей, за время нахождения на территории населенного пункта были зафиксированы случаи мародерства среди украинских боевиков. Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) изымали у граждан продукты питания, бытовую технику и личные вещи.

«Они вскрывали гаражи, дома, всё тащили», — отметил один из мирных жителей.

Об освобождении Гуево в Курской области стало известно 8 апреля. В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ приступили к зачистке населенного пункта от остатков живой силы ВСУ, которые не успели покинуть свои позиции.