Лавров заявил о планах Германии набрать долги для перевооружения Евросоюза

Сосредоточившись на ремилитаризации, Германия планирует набрать долги, чтобы реализовать за несколько лет программу перевооружения Евросоюза (ЕС) на сумму €800 млрд. Об этом в среду, 9 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас мы видим, как та же Германия открыто провозгласила лозунг ремилитаризации, поменяла конституцию ради этого, будет набирать денег в долг для того, чтобы реализовать в три–четыре года программу вооружений на €800 млрд», — сказал он ТАСС.

Он также указал на то, что сейчас в Германии всё больше проявляется идеология нацизма, несмотря на приговоры Нюрнбергского трибунала и действующие конституционные запреты. По его словам, в стране генетически прорываются старые «нацистские инстинкты».

«Германия наверняка хочет вновь вернуть себе былое величие, и генетически ради этой цели у них прорываются старые инстинкты, нацистские инстинкты», — отметил министр.

Лавров добавил, что ситуация выходит за пределы Германии. В этом контексте он упомянул страны Балтии, для которых, по его мнению, русофобия стала неотъемлемой частью повседневной жизни.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 марта сообщила, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму €800 млрд. В ходе выступления перед журналистами в Брюсселе 4 марта она поделилась, что план перевооружения посвящен тому, как использовать все имеющиеся в распоряжении ЕС финансовые рычаги для помощи членам объединения быстро и значительно увеличить расходы на оборону в срочном порядке.