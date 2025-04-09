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Ракетные катера ТОФ провели практические стрельбы в заливе Петра Великого

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Фото: пресс-службе ТОФ
dzen
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Ракетные катера «Р-18» и «Р-19» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в рамках плановой боевой подготовки в заливе Петра Великого. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что в ходе выполнения поставленных задач морякам удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты (БПЛА), безэкипажные катера на дистанционном управлении условного противника, а также макеты морских мин.

При стрельбе были использованы 76,2-миллиметровые артиллерийские установки АК-176 и 30-миллиметровые пушки АК-630. Кроме того, в ходе учения по организации противовоздушной обороны катеров была практически отработана постановка радиоэлектронных помех.

После выполнения учебно-боевых упражнений экипажи ракетных катеров провели тренировки по борьбе за живучесть.

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В пресс-службе Тихоокеанского флота 31 марта сообщили о том, что флагман ТОФ, российский гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) ордена Нахимова «Варяг» провел военные учения в акватории Японского моря.

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