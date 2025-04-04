Защитный строй: борьбу с какими угрозами отработали на «Индра Нэви – 2025»
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские военно-морские маневры «Индра Нэви – 2025». Особый упор в ходе них был сделан на противодействие современным угрозам — безэкипажным катерам и беспилотникам. Бороться с ними моряки учились в светлое и темное время суток. Учения дают российским экипажам важные практические навыки, а кроме того, демонстрируют присутствие России в Мировом океане, считают эксперты.
Что отрабатывали на учениях «Индра Нэви – 2025»
Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения «Индра Нэви – 2025», сообщили в Минобороны.
С российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также среднего морского танкера «Печенга». Индию представляли эсминец «Рана» и корвет «Кутар».
В ходе учения экипажи двух стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, борьбу с беспилотниками и безэкипажными катерами, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, моряки выполнили задачи по конвоированию судна и пополнению запасов на ходу от танкера «Печенга».
Задействованы были также палубные вертолеты морской авиации. Российский Ка-27М совершил посадку на эсминец «Рана», а индийский «Четак» — на палубу российского корвета.
Основной упор был сделан на борьбу с безэкипажными катерами и БПЛА в светлое и темное время суток с использованием корабельной артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия корабельных подразделений антитеррора.
Отработав учебно-боевые задачи, корабли вернулись в порт Ченнаи для подведения итогов учения.
Командир отряда кораблей ТОФ капитан первого ранга Алексей Анциферов отметил, что моряки отработали отражение современных угроз на море, включая атаки беспилотников.
«Основная особенность этого учения заключается в том, что его замысел отражает современные реалии, то есть угрозы, которые сегодня можно ожидать на море. Это прежде всего отражение комбинированных атак», — сказал он ТАСС. Анциферов отметил, что в ходе маневров «имитировалось отражение противокорабельных ракет вместе с атакой безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов».
По его словам, всё прошло по плану, все элементы были выполнены в полном объеме. Командир высоко оценил взаимодействие с индийской стороной. «Все друг друга понимали, и по ходу учения даже вносились изменения, которые принимались индийской стороной в полном объеме. Некоторые элементы удалось дополнить уже в ходе маневров в море», — рассказал Анциферов.
— Такие маневры учат нас взаимодействовать с дружественными флотами. Мы их регулярно проводим. Моряки тренируются спасать терпящих бедствие на море, находить подводные лодки, отражать воздушное нападение, бороться с пиратами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.
Борьба с безэкипажными катерами особо актуальная задача для экипажей, отметил эксперт.
— Мы это делаем в Черном море регулярно, — добавил он. — Надо уметь поражать такие катера, чтобы предотвращать удары по кораблям и портам. Украина много раз пыталась атаковать Севастополь, Керчь, Крымский мост, наши корабли и суда безэкипажными катерами. К тому же их движение корректировали тяжелые американские беспилотники.
Российские моряки получают хорошие практические навыки в ходе маневров, рассказал «Известиям» военный эксперт контр-адмирал Михаил Чекмасов.
— Сам поход для кораблей класса корвет — достаточно непростое занятие, — пояснил он. — Эти корабли предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне, а в данном случае они оказались в океанской зоне. Корветы уже не первый год показывают хорошие возможности для действий в удаленных районах Мирового океана. Корабли новые, технически хорошо подготовленные, поэтому их направляют для участия в подобных учениях.
Такого рода мероприятия, кроме того, являются демонстрацией флага России и показывают, что она присутствует в Мировом океане, добавил эксперт.
— Это плановые учения, которые проводятся в индийском регионе с военно-морскими силами Индии и других стран. Мы традиционно взаимодействуем с Индией по вопросам военно-морского сотрудничества. Раньше индийцы покупали у нас подводные лодки и надводные корабли, — отметил Михаил Чекмасов.
Серия учений
Отряд кораблей ТОФ, в который входят корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга», в феврале принял участие в маневрах в Индонезии. В них были задействованы также представители США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и других стран. Основные события происходили в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. Главной целью заявлялось повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами разных стран в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.
В начале марта в северной части Индийского океана прошли учения «Морской пояс безопасности – 2025», в которых вместе с отрядом ТОФ приняли участие корабли Ирана и Китая. Экипажи отработали задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. С китайской стороны в учении были задействованы два боевых корабля и одно судно комплексного снабжения, а Иран выставил 16 боевых кораблей и катеров, два судна обеспечения и два вертолета.
В середине марта прошли совместные маневры отряда Тихоокеанского флота с ВМС Пакистана в формате PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению). Это стандарт военно-морских маневров между двумя флотами, в ходе которых проверяется связь и взаимодействие между ними в военной обстановке или при оказании гуманитарной помощи.