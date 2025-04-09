В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА в девяти районах региона
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в девяти районах Ростовской области. Об этом в 9 апреля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовский и Миллеровском районах», — говорится в сообщении Слюсаря в Telegram-канале.
Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА в Зернограде повредилась кровля гаража и жилого дома. Также была испорчена крыша одного из домов в Донецке. На местах происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет, добавил Слюсарь.
В Минобороны РФ 8 апреля сообщили о том, что средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Ростовской областью и Азовским морем. В ведомстве отметили, что беспилотники были самолетного типа.