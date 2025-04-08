Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Ростовской областью и Азовским морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Ростовской областью и Азовским морем. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В период с 22:00 до 22:15 (по мск) дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области и еще один — над акваторией Азовского моря.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской и Пензенской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.