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Средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Ростовской областью и Азовским морем

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Ростовской областью и Азовским морем. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В период с 22:00 до 22:15 (по мск) дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области и еще один — над акваторией Азовского моря.

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В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской и Пензенской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

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