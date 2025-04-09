Освобожденный из плена Труфанов рассказал об оказанном ему в РФ теплом приеме

Освобожденный россиянин Александр Труфанов, которого удерживало в заложниках в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, рассказал «Известиям» о том, как его встретили в России. По его словам, ему был оказан теплый прием с наилучшими условиями.

«Прием был просто потрясающий, и мы хотим поблагодарить людей, которые всё организовали. Мы чувствуем такое тепло и доброту окружающих нас людей, куда бы мы ни пошли. И я хочу сказать огромное спасибо за это народу России», — поделился он.

Труфанов также поблагодарил российское правительство, в частности президента Владимира Путина, за приложенные во время переговоров усилия по его освобождению.

«Знаю, что правительство, Путин и многие другие приложили много усилий, чтобы меня освободить. <...> Хочу сказать огромное спасибо за то, что они делали, пытались сдвинуть дело с мертвой точки. Уверен, в итоге это сыграло роль в моем освобождении. Поэтому я стою здесь сегодня», — сказал он.

Представители радикального палестинского движения ХАМАС передали трех заложников, в том числе россиянина Труфанова, сотрудникам Красного Креста 15 февраля. В посольстве РФ уточнили, что российские дипломаты приложили все усилия для его освобождения.

В Москве 8 апреля прошла благотворительная трапеза в честь освобождения россиянина. На мероприятие Труфанов пришел вместе с невестой и матерью. Кроме того, на трапезе присутствовали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.