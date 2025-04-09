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Нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Сколтеха создали систему на основе искусственного интеллекта, которая предсказывает развитие лесных пожаров в регионах России. Аналогичные программы формируют подобные прогнозы на основе информации одного рода. В отличие от них новая разработка делает предсказания с помощью анализа разнообразных данных. Благодаря такому подходу точность расчетов может достигать 87%. Она зависит от качества сведений, которые учитывает машина. Сейчас система проходит испытания в регионах, например, на Сахалине.

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«Мы использовали технологию машинного обучения. Оно проводилось на основе архивных данных за 10 лет о том, был или нет пожар в конкретном месте в конкретное время. Алгоритм анализировал их и сам выявлял закономерности, по которым уже можно делать прогнозы. Так как в каждом регионе страны есть свои особенности, то ИИ для него необходимо обучать отдельно. Для начала мы выбрали несколько пилотных регионов. Обучение нейросети для каждого из них заняло порядка одной недели», — сказала «Известиям» руководитель исследовательской группы Центра искусственного интеллекта Сколтеха Светлана Илларионова.

ИИ делает прогноз на пять дней вперед, так как для этого необходимо иметь надежные данные о погоде. Создатели получили точность предсказаний от 70 до 87% в зависимости от региона. Такого качества результатов достаточно для практического использования системы, чтобы можно было своевременно вводить противопожарные меры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ИИ с огоньком: нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%

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