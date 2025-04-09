В ЕАЭС согласовывают проект договора и правил торговли по общему рынку нефти
В ЕАЭС почти согласован проект базового международного договора и правил торговли по общему рынку нефти. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Исходим из того, что цена на нефть формируется на мировых рынках. У нас почти согласован проект базового международный договора и правил торговли. Рассчитываем на практический запуск торгов в 2027 году, но главное — не сроки, а соблюдение интересов», — заявил он, отвечая на вопрос, каковы перспективы договоренностей по общему рынку нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС.
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