Общее собрание: в МНКТ предложили создать при правительстве Ассоциацию малых нефтяных компаний
- Статьи
- Страна
- Общее собрание: в МНКТ предложили создать при правительстве Ассоциацию малых нефтяных компаний
Нефть остается одной из важнейших отраслей российской экономики. Но не все проблемы этой сферы остаются урегулированы на государственном уровне. Именно поэтому нефтяники выступают с предложениями, призванными объединить разрозненные малые нефтяные компании (МНК). Так, генеральный директор МНКТ Тимур Шаймиев предложил создать Ассоциацию малых нефтяных компаний при правительстве России и расконсервировать 26 тыс. старых скважин. Как эта инициатива может повлиять на отрасль, выясняли с экспертами «Известия».
Насущная необходимость
В России сегодня нет единого объединения, которое бы эффективно координировало работу именно малых нефтяных компаний, указывают эксперты отрасли. Сказывается явная разобщенность внутри сектора. К примеру, есть ассоциация «АссоНефть», позиционирующая себя как российская организация, но в ее составе всего 3–4 компании и говорить за всех у нее как не получалось, так и не выходит. В Татарстане почти 30 лет назад был создан Нефтеконсорциум. В задачи этого АО как раз и входили вопросы развития малых НК в республике. Вначале так и было, но чем занимается консорциум в настоящее время, мало кто понимает.
«На данный момент мы получаем от них приглашения на мероприятие и просьбы о благотворительных взносах, на выставку нефтегазовой промышленность в Казани или ежегодную Олимпиаду юных геологов, только мы пока не видели этих геологов», — с сарказмом резюмировал генеральный директор МНКТ (Малой нефтяной компании Татарстана) Тимур Шаймиев.
Вот здесь и появилась идея создания ассоциации при правительстве России. По мнению Тимура Шаймиева, привлечение государства позволит собрать нефтяников вместе и решить проблемы отрасли. Почему руководить должно государство? Это избавит ассоциацию от необходимости выбирать лидера, а сами нефтяники сконцентрируются на другом. «Нам важен обмен опытом, мы в малых НК зависим от использования передовых технологий, — рассказывает Шаймиев. — Да, мы в МНКТ имеем свои наработки эффективной добычи, у кого-то есть свои, и вот этот обмен на уровне технологий, он важен».
При этом важно, что создавать такую ассоциацию предлагается не на базе какой-то одной НК, а под патронажем правительства, то есть с гарантированно равным представительством всего бизнеса.
Вопрос технологий для малых НК действительно особый. В структуре компаний нет переработки с НПЗ. Они зарабатывают только на том, что добыли и продали. При этом компании имеют лицензии на разработку 2–3 месторождений, работа на некоторых из них может генерировать только убытки. И только за счет технологий, уверены в МНКТ, можно снижать издержки, держаться на плаву и развиваться.
«Малые НК вообще более мобильны, они могут оперативно внедрять новые технологии, в крупной нефтяной компании очень сложно внедрять мелкие технологии, да иногда и не нужно. А малые НК всегда готовы использовать любые прогрессивные методы увеличения нефтеотдачи», — сказала эксперт инновационно-технологического центра «ФЭМОИЛ» Фиалка Хасанова.
Малые да удалые
Работа такой ассоциации с государством или под началом государства должна наконец решить вопрос со статусом самих малых НК. На сегодня эти небольшие предприятия имеют такой же налоговый режим, как и крупные компании России. При этом экономика и условия для ведения бизнеса абсолютно разные.
«Взять дебет скважины, то есть посуточную добычу по малым НК, — рассуждает Тимур Шаймиев. — Он составляет около 5 т, что не очень много. Отрицательно сказывается высокая серность этой нефти, что влияет на ремонт, так как идут коррозия, ускоренный износ оборудования». Ассоциация по замыслу самих нефтяников позволит государству поближе познакомиться с экономикой малых НК, их затратами и определиться с поддержкой там, где это необходимо.
На определенные шаги в рамках будущей ассоциации должны пойти и сами МНК. Так, нефтяникам необходимо уже сейчас открыть для государства доступ к первичной документации своих компаний. Это по замыслу Тимура Шаймиева, несмотря на существующий налоговый мониторинг, позволит государству понять, где проседают компании, а где на подъеме. Будет производиться полный анализ отрасли, что позволит более эффективно регулировать деятельность компаний.
Инициатива по созданию в масштабах России ассоциации МНК может существенно оживить ситуацию в российской нефтянке. Сегодня в России около 800 малых нефтяных компаний, которым выдано 4000 лицензий на разработку месторождений. Вклад малых НК в суммарную добычу составляет около 23% от общей добычи в целом по Российской Федерации. Это уже отдельная отрасль. «В последнее время много говорится о проблемах с ресурсной базой в стране, но малым НК можно передать 26 тыс. законсервированных скважин, — рассказывает Тимур Шаймиев. — Их разработка и в советское, и в российское время была нерентабельной. МНК в состоянии вести с них добычу и получать прибыль».
Малые НК появились в России в середине 90-х годов прошлого века, после приватизации нефтедобывающего сектора страны. Именно на эти компании «сбросили» нерентабельные месторождения.
«От разработки таких месторождений отказывались крупные ВИНКи (вертикально интегрированные компании), на которых нефть высоковязкая и сернистая, да и сами скважины с постоянно падающим внутренним давлением», — рассказала Фиалка Хасанова. Сегодня компании научились работать с проблемным активом.
Как считают в МНКТ, привлечение государства в ассоциацию позволит нефтяникам решить и вопрос с вузами. По сути, обяжет университеты плотно работать с будущей МНК в вопросах разработки современного оборудования. В этом случае не каждая МНК по отдельности будет обращаться в тот или иной вуз со своими предложениями, а в рамках ассоциации будут выработаны общие запросы и ТЗ с учетом региональной специфики, особенностей месторождений, собственных наработок. «Нам важно использовать научный потенциал вузов, так как на сегодня ситуация такова, что импортное оборудование пока еще лучшего качества, — рассказывает Тимур Шаймев, — редукторы, винтовые насосы, станки-качалки и другое оборудование, они более энергосберегающие. Увеличен срок межпериодного ремонта, они более долговечные, по многим параметрам превосходят наше оборудование. И нам надо вместе стремиться к тому, чтобы сделать не хуже иностранного».
Возможной эффект создания такого объединения вкупе с расконсервированием тысяч скважин наглядно описал в Совете Федерации РФ президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, выступая на круглом столе «Совершенствование законодательства РФ о налогах и сборах в отношении независимых нефтяных компаний».
«Американцы добывают 400 млн т нефти из сланцевых пород. Но это сегодня, а ведь всё делали с нуля малые нефтяные компании, которых было около 10 тыс. Ни одна большая компания не занималась разработкой и добычей нефти из сланцев. Только МНК могли быстро адаптироваться к новой среде, гибко использовать технологии, и результат не заставил себя ждать».