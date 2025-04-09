В ЕАЭС завершилась подготовка документов для электроэнергетического рынка

В 2024 году завершилась подготовка базовых документов, формирующих архитектуру общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Для формирования общего электроэнергетического рынка в прошлом году мы завершили подготовку базовых документов, формирующих его архитектуру. Утверждены правила взаимной торговли электроэнергией, правила информационного взаимодействия участников рынка и правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений энергосетей. На завершающей стадии находится подготовка технических и регламентных документов, которые детализируют процессы взаимодействия участников рынка. По сути, нормативный каркас для запуска рынка уже готов. Основная задача сейчас — отладить практическое взаимодействие участников торговли. В этом году рассчитываем провести первые тестовые торги», — заявил российский вице-премьер.

Он отметил, что электрический энергорынок — наиболее сложный с точки зрения структуры организации торговли.

«Мы формируем уникальный механизм торговли электроэнергией, позволяющий в живом режиме заключать контракты и балансировать энергопотоки сразу между пятью государствами. Полноформатный запуск рынка запланирован с 1 января 2027 года», — добавил вице-премьер РФ.

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