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В ЕАЭС завершилась подготовка документов для электроэнергетического рынка

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Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
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В 2024 году завершилась подготовка базовых документов, формирующих архитектуру общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

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«Для формирования общего электроэнергетического рынка в прошлом году мы завершили подготовку базовых документов, формирующих его архитектуру. Утверждены правила взаимной торговли электроэнергией, правила информационного взаимодействия участников рынка и правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений энергосетей. На завершающей стадии находится подготовка технических и регламентных документов, которые детализируют процессы взаимодействия участников рынка. По сути, нормативный каркас для запуска рынка уже готов. Основная задача сейчас — отладить практическое взаимодействие участников торговли. В этом году рассчитываем провести первые тестовые торги», — заявил российский вице-премьер.

Он отметил, что электрический энергорынок — наиболее сложный с точки зрения структуры организации торговли.

«Мы формируем уникальный механизм торговли электроэнергией, позволяющий в живом режиме заключать контракты и балансировать энергопотоки сразу между пятью государствами. Полноформатный запуск рынка запланирован с 1 января 2027 года», — добавил вице-премьер РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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