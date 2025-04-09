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Воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Для уничтожения дронов используют штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые размещаются на спецбронепоездах, а также привлекают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Занятия проводят инструкторы, получившие боевой опыт в зоне проведения спецоперации. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны России.

Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА
Беспилотчики не только отрабатывают свои задачи, но и помогают пехоте

Обучение проходят экипажи специальных бронепоездов «Волга», «Амур», «Байкал» и «Енисей». Так, например, в арсенале последнего есть 82-миллиметровые минометы, БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес», спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. При этом конструкция поездов позволяет быстро нарастить зенитное вооружение.

Железные дороги — одна из основных транспортных коммуникаций для российских войск в зоне проведения спецоперации, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

«Сейчас от их работы во многом зависят войска на линии боевого соприкосновения и на запасных линиях обороны, а также мирное население, особенно в прифронтовых районах, где мирную жизнь еще предстоит наладить. Перевозятся огромные объемы. По железной дороге доставляются военная техника, топливо, продукты питания и прочие важные грузы. Например, строительные материалы, которые нужны не только для восстановления гражданских объектов, но и строительства военных. Воинам приходится защищать железнодорожную инфраструктуру. По таким объектам наносят удары БПЛА разных типов. И, безусловно, этому надо уметь противостоять», — считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё над путем: воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

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