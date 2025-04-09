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ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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ЦБ совместно с ФАС готовит для банков первые письменные рекомендации по информированию клиентов об условиях вкладов. Об этом «Известиям» рассказал глава службы по защите прав потребителя Банка России Михаил Мамута. По его словам, регулятор уже донес до участников рынка новые требования, но теперь их планируется направить в виде письма.

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«Перед заключением договора до клиента не всегда полностью и честно доводится информация о доходностях по вкладу. Не всегда ему понятно, что получение доходности связано с массой дополнительных условий. Действительно, такая проблема есть — мы видим по жалобам», — отметил Михаил Мамута.

Сейчас банки могут недобросовестно отображать информацию не только в рекламе по телевидению или в интернете, но и на своих сайтах или в брошюрах и даже на этапе заключения договоров.

Как правило, речь идет о неполном доведении до клиента всех параметров сделки и неоднозначных формулировках в документе, пояснила ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Виктория Лукина. Например, когда часть условий не представлена в договоре — там может быть отсылка на документ, который можно найти только на сайте банка. Именно поэтому важно указывать все детали в том же месте, где говорится о выгодной ставке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дошли до ручек: поток жалоб заставил ЦБ отреагировать на обман в рекламе вкладов

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