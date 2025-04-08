Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал Овечкина великим человеком после установления нового рекорда в НХЛ
Мир
Блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о создании правящей коалиции ФРГ
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Экономика
Банк России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне
Мир
В МИД КНР назвали слова Вэнса о «китайских крестьянах» невежественными
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Общество
Госдума приняла проект о продлении срока исполнения решения о призыве в армию
Мир
В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии Моди в Москву на 9 Мая
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Мир
США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки
Мир
Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44
Спорт
Монгуш и Ибрагимов победили в чемпионате Европы по борьбе
Спорт
Петербургский хоккейный клуб СКА расторгнет контракт с Кузнецовым
Происшествия
Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
Спорт
Российский хоккеист Демидов перейдет из СКА в «Монреаль» в этом сезоне
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ

0
EN
Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Чехии прокуратура обвинила гражданина Лукаша Пашкуляка в совершении уголовного преступления. Он стал частью армии Вооруженных сил Украины (ВСУ) без разрешения президента республики. Об этом 8 апреля сообщило чешское издание České noviny.

О произошедшем стало известно в июле 2023 года. Мужчину также обвиняют в поддержке и пропаганде терроризма из-за того, что до этого он пытался стать частью формирования в Ираке, которое включено в Евросоюзе в список террористических организаций Рабочей партии Курдистана.

На Украине Пашкуляк работал в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь», который входит в состав украинской армии. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Иностранные игры: в зоне СВО ликвидировано уже 6,5 тыс. наемников
На фоне военных неудач Украина сделала ставку на зарубежную военную силу и запрещенные виды вооружений

Пресс-служба прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) 7 апреля сообщила об осуждении наемника из Грузии на 14 лет лишения свободы из-за участия в конфликте на стороне ВСУ. Уточнялось, что наемник прошел военную подготовку.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025