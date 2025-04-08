Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ

В Чехии прокуратура обвинила гражданина Лукаша Пашкуляка в совершении уголовного преступления. Он стал частью армии Вооруженных сил Украины (ВСУ) без разрешения президента республики. Об этом 8 апреля сообщило чешское издание České noviny.

О произошедшем стало известно в июле 2023 года. Мужчину также обвиняют в поддержке и пропаганде терроризма из-за того, что до этого он пытался стать частью формирования в Ираке, которое включено в Евросоюзе в список террористических организаций Рабочей партии Курдистана.

На Украине Пашкуляк работал в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь», который входит в состав украинской армии. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) 7 апреля сообщила об осуждении наемника из Грузии на 14 лет лишения свободы из-за участия в конфликте на стороне ВСУ. Уточнялось, что наемник прошел военную подготовку.