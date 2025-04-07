В ДНР грузинского наемника ВСУ заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.
«Верховный суд <…> заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Грузии <...> Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»)», — указано в сообщении.
Уточняется, что наемник прошел военную подготовку, которая была необходима для участия в вооруженном конфликте. Он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против Российской армии.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил <...> к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — дополнили в ведомстве.
28 марта 36-летнего наемника из США заочно приговорили в ДНР к семи годам тюремного заключения. Отмечалось, что до июня 2022 года он участвовал в конфликте на стороне украинских силовых структур против Российской армии. Размер полученного вознаграждения превысил 346 тыс. рублей.