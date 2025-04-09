Россияне стали меньше покупать китайские автомобили

В марте и в целом в I квартале 2025 года снизились продажи китайских авто на российском рынке. Суммарно все бренды из КНР в марте реализовали в РФ порядка 41 тыс. машин (–49%) и около 132 тыс. за I квартал (–32%). Доля авто из Китая вернулась к уровням двухлетней давности и впервые с начала 2023-го составила в марте текущего года 49,6%, следует из данных компании «Газпромбанк Автолизинг», с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля.

Ежемесячные продажи даже популярных китайских брендов не превышали 10 тыс. штук. Так, количество сделок Haval сократилось в марте на 40% и составило 9,8 тыс. машин. Это лучший результат среди всех «китайцев». И лишь за счет относительно неплохого января квартал в целом марка закрыла с результатом в 38,3 тыс. машин (–19% к 2024 году). Динамика продаж марки Chery оказалась лишь немногим лучше, чем у лидера в марте (8,4 тыс. авто, –37%), но хуже, чем в I квартале (32,5 тыс., –21%). У марки Geely в марте покупатели приобрели 5,1 тыс. автомобилей. Это на 67% меньше, чем год назад. Аналогичные тенденции наблюдаются по итогам I квартала — 16,4 тыс. машин (–56%).

Эксперты уточнили, что на этом фоне в более в выгодном свете предстали отечественные бренды. По итогам I квартала за ними числится 98 тыс. сделок или 39% рынка (+9 процентных пунктов к I кварталу 2024-го). Однако их продажи в «штуках» в текущем году тоже падают. Марка Lada отгрузила дилерам 28,6 тыс. машин (–33%) в марте и 76,2 тыс. (–25%) в I квартале. Solaris за квартал выбрали 4,1 тыс. покупателей. Год назад в это время бренд еще не продавался. За «Москвичом» 3,7 тыс. сделок (–25% к I кварталу 2024-го). LCV-техника ГАЗ, УАЗ и Sollers дала рынку еще суммарно 13,3 тыс. клиентов (–41%).

«Негативных факторов, которые влияют на рынок, меньше не стало. Основной из них — цены на новые автомобили, которые в большинстве случаев выше покупательной способности населения. В прошлом году их во многом удавалось нивелировать за счет кредитов, но только до того, как в октябре до 21% была повышена ставка рефинансирования. В текущем году к этому добавился фактор ужесточения макропруденциальных ограничений. В итоге, если прежде до 80% китайских машин продавалось в кредит, то к марту эта доля сжалась в ряде марок до 20–30%. Без весомых кредитных поддержек большинство потенциальных клиентов не способны сегодня купить новый автомобиль, средняя цена которого держится выше трех миллионов рублей», — сказал директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин.

По его словам, ежемесячный рост продаж до шестизначных значений возможен лишь к концу II квартала и только в случае смягчения денежно-кредитной политики, включая возможное снижение ставки 6 июня, увеличения мер поддержки государством и дистрибьюторами. Результат первого полугодия может не превысить 550–600 тыс. сделок, подчеркнул эксперт.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%). Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто».